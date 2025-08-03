المنتجات النفطية: لا أزمة ولا توقف في إنتاج البنزين المحسن

شفق نيوز- بغداد

نفى مدير اعلام شركة توزيع المنتجات النفطية رافد صادق، اليوم الأحد، توقف إنتاج البنزين المحسن.

وقال صادق، لوكالة شفق نيوز، ان "المعلومات التي تتحدث عن توقف إنتاج البنزين المحسن غير صحيحة اطلاقاً، ولا يوجد أي توقف نهائي بهذا الإنتاج".

وأكد ان "كل المحافظات العراقية لم تسجل أي حالة ازمة بأي من المحطات بتوفير البنزين المحسن، الوضع طبيعي جداً"، موضحا أن "لا وجود لأي أزمة بالإنتاج والتوزيع بشكل نهائي".

وفي وقت سابق، تواردت الأنباء عن توقف إنتاج البنزين المحسن في عموم المحافظات العراقية، بزعم توقف استيراده من الخارج.

ويُعد العراق من الدول التي تعتمد جزئياً على الاستيراد في تغطية حاجتها من البنزين المحسن، رغم امتلاكه لعدة مصافٍ رئيسية.

وعلى الرغم من دخول مصفاة كربلاء الحديثة في الخدمة مؤخراً، والتي تنتج ما يصل إلى 8000 إلى 9000 متر مكعب يومياً من البنزين المحسن، إلا أن هذه الكمية تغطي جزءاً فقط من حاجة البلاد، كما أن مصفاة كركوك بدأت بإنتاج تجريبي مؤخراً بقدرة متوقعة تبلغ 1600 متر مكعب يومياً، وهو ما لا يسد الفجوة الناتجة عن توقف الاستيراد.

وفي السابع من تموز الماضي أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق سيتوقف عن استيراد البنزين خلال العام الجاري، مؤكداً أن البلاد باتت على أعتاب الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، مع وجود خطة مستقبلية للتصدير.