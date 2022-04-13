المنتجات النفطية تحذر المحطات الاهلية من افتعال ازمة وقود

شفق نيوز/ حذرت شركة توزيع المنتجات النفطية يوم الاربعاء، أصحاب المحطات الأهلية المشيدة المخالفة لتعليماتها، من اللجوء الى افتعال الازمات وارباك عملية تجهيز المواطنين بوقود البنزين.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان هذه الأساليب والممارسات تعد مخالفة صريحة للتعليمات، واضراراً بالصالح العام و استهدافا للاقتصاد الوطني.

وشددت ان "اللجان التفتيشية ستقوم برصد جميع المحطات المخالفة للتعليمات في بغداد والمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية، بحق اصحاب المحطات المخالفة، فضلاً عن الغاء الوكالة وايقاف التجهيز، وتحميلهم جميع الاضرار المترتبة على هذه المخالفات" .

واكد الشركة ان "المحطات الحكومية تعمل على مدار اليوم (24) ساعة لتجهيز المواطنين بالوقود" .