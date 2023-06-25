المنتجات النفطية تبيع اكثر من 3 مليارات لتر في شهر أيار الماضي

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية يوم الثلاثاء، حجم مبيعاتها خلال شهر أيار 2023.

وذكرت الشركة في احصائية وزعتها ووردت لوكالة شفق نيوز؛ أن "المبيعات الفعلية لكميات المنتجات النفطية التي حققتها شركة التوزيع لشهر آيار كانت كالتالي:

- البنزين بأنواعه (عادي – محسن – سوبر) / ما يقارب من (912) مليون لتر .

- النفط الأبيض / أكثر من 27 مليون لتر

- زيت الغاز بنوعيه ( العادي والثقيل ) / ما يقارب من( 733)مليون لتر

- زيت الوقود بنوعيه ( المحسن والعادي) / أكثر من ( مليار و24 مليون ) لتر

- وقود الطائرات / jet A1 ما يقارب (8مليون ونصف ) لتر

- وقود الطائرات العسكري / JBA

ما يقارب من ( مليوني ) لتر 14546،122 طن/ VR

المنتجات النفطية المصدرة لصالح شركة التسويق

زيت الوقود / أكثر من 314 مليون لتر

النفثا / أكثر من( 65 مليون ونصف ) لتر

وأوضحت أن "المبيعات أعلاه تدخل ضمنها كميات مجهزة بالآجل الى محطات الكهرباء (زيت الغاز ، زيت الوقود)، وأن المبيعات أعلاه تدخل ضمنها الكميات المجهزة للنازحين مجاناً في فروع الشركة والتي تُسدَّد اقيامها لاحقاً من لجنة إغاثة النازحين".