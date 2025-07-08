المنتجات الصيدلانية والأقمشة القطنية تتصدر استيرادات العراق من باكستان

شفق نيوز- بغداد

عدت المنتجات الصيدلانية والأقمشة القطنية، أهم استيرادات العراق من باكستان خلال العام 2024 الماضي.

ووفقا لموقع "trade map" الذي يُعنى بالأسواق حول العالم، فإن العراق استورد من باكستان خلال العام الماضي 27 سلعة ابرزها كانت المنتجات الصيدلانية بقيمة 21.508 مليون دولار، مشيراً إلى أن حصة العراق من هذه المنتجات الصيدلانية هي 1%.

وأضاف أن "العراق استورد ايضا الملابس القطنية بقيمة بلغت 8,254 مليون دولار"، لافتاً إلى أن "العراق صدر الى باكستان 12 سلعة أبرزها كانت النفط الخام بقيمة 241,487 مليون دولار، إضافة إلى الفواكه والمكسرات الصالحة للأكل بقيمة 5,024 مليون دولار".