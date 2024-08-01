المنتجات الصيدلانية أهم استيرادات العراق من المغرب خلال العام الماضي

شفق نيوز/ كشف موقع "trademap" المختص بدراسة الأسواق العالمية، يوم الخميس، أن المنتجات الصيدلانية المغربية كانت من أهم المواد التي استوردها العراق خلال العام 2023.

وذكر الموقع الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق استورد من المغرب خلال العام الماضي 17 مادة من السلع الرئيسية بقيمة مالية بلغت 2.720 مليون دولار".

وأضاف أن "المواد الصيدلانية جاءت أولاً في استيرادات العراق من المغرب بقيمة بلغت 958 ألف دولار"، مبيناً أن "نمو الاستيرادات انخفض من المغرب بنسبة 26% ما بين 2017 إلى 2023، تليها فول الصويا بقيمة مالية بلغت 476 ألف دولار، واللحوم والأسماك بقيمة 321 ألف دولار، ومن ثم المركبات وأجزاءها بقيمة 267 ألف دولار".

فيما كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العام الماضي عن إنفاق ثلاثة مليارات دولار لاستيراد الأدوية سنوياً، كما تعهد بالنهوض بقطاع صناعة الأدوية من خلال إجراءات عديدة ستعمل عليها حكومته بما يضمن تطوير هذه الصناعة وتوطينها.