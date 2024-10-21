المنتجات الصيدلانية أكثر استيرادات العراق من سويسرا خلال 2023

شفق نيوز/ أفاد موقع "trademap" الذي يوفر خريطة تجارية للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والتنافسية، يوم الاثنين، بأن المنتجات الصيدلانية السويسرية المصدرة إلى العراق جاءت بالمرتبة الأولى في قائمة الاستيرادات خلال العام 2023.

وذكر الموقع في إحصائية على موقعه اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق استورد من سويسرا خلال العام الماضي من المنتجات الصيدلانية بقيمة مالية بلغت 103.705 مليون دولار".

وأضاف أن "نمو الواردات انخفض من سويسرا بنسبة 10% ما بين 2019 إلى 2023"، مبيناً أن "حصة العراق من الصادرات السويسرية بلغت 7‎%‎".

وتابع "الأمصال المضادة (من الدم البشري المعد للاستخدامات العلاجية أو الوقائية أو التشخيصية) جاءت أولاً بقيمة 92.364 مليون دولار، تلتها الأدوية المكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة للاستخدامات العلاجية بقيمه 10.799 مليون دولار، ثم المستحضرات والمنتجات الصيدلانية بقيمة 511 ألف دولار، وغدد مجففة وأعضاء أخرى للاستخدامات العلاجية العضوية بقيمة 31 ألف دولار".