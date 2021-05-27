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المنافذ توضح حقيقة توقف الشلامجة عن العمل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-27T19:32:46+0000
المنافذ توضح حقيقة توقف الشلامجة عن العمل

شفق نيوز/ نفت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الخميس، صحة أنباء تحدثت عن توقف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران عن العمل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مسجل من قبل أحد الأشخاص يدعي ان منفذ الشلامجة الحدودي متوقف عن العمل ولا توجد فيه اي خدمات او كهرباء وتوقف الشحن للعجلات".

وأضافت أن "هذا الادعاء غير صحيح وصاحب الفيديو افتقر للامانة في نقل الحقائق والضمير في طرحه، حيث نود ان ننوه الى ان هذا الشخص الذي قام بتسجيل الفيديو استغل وقت استراحة جهاز السونار، لكون ان هذا الجهاز بحاجة إلى وقت اطفاء في ظل ارتفاع درجات الحراره من أجل الاستمرار في عمله وحفاظ على دقته".

وأشارت إلى أن "المنفذ ذاته يحتوي على مولدات كهربائية يعمل من خلالها ولا توجد فيه أي مشاكل والتجارة تجري بإنسيابية عالية".

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