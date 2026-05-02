المنافذ تعلن إيرادات 2025 وتؤكد تحقيق تريليون دينار مطلع 2026

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، يوم السبت، عن إجراءات لفتح منافذ جديدة وتأمين بدائل لتدفق البضائع، في ظل التحديات المرتبطة بحركة التصدير، مؤكداً تحقيق إيرادات متصاعدة خلال السنوات الأخيرة.

وقال الوائلي، خلال كلمة ألقاها في جلسة ملتقى "سين للحوار"، حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "شهر نيسان شهد افتتاح منفذ الوليد في محافظة الأنبار ومنفذ ربيعة في محافظة نينوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التجارة وتسهيل انسيابية البضائع".

وأضاف أن "زيت الوقود والنفط الأسود يفترض تصديرهما إلى خارج العراق، ومع التحديات التي رافقت إغلاق مضيق هرمز، جرى العمل على إيجاد بدائل للتصدير، إلى جانب تأمين مسارات بديلة لدخول البضائع بما يسهم في استقرار الأسعار في السوق العراقية".

وفي ما يتعلق بالإيرادات، أوضح الوائلي، أن "هيئة المنافذ الحدودية حققت في عام 2025 إيرادات بلغت تريليونين و500 مليار دينار، مقارنةً بتريليوني دينار في عام 2024"، مبيناً أن "الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2026 بلغت نحو تريليون دينار، مع تطلعات للوصول إلى 4 تريليونات دينار بحلول عام 2027".

وأشار إلى أن "قانون الموازنة ينص على تخصيص 50% من إيرادات المنافذ الحدودية لصالح المحافظات التي تضم منافذ حدودية".

كما لفت الوائلي، إلى أن "عدداً من المحافظين تقدموا بطلبات لفتح منافذ حدودية جديدة، إلا أن الموافقة على ذلك تتطلب إجراء دراسات جدوى دقيقة، وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار المناسب وفق الحاجة الفعلية".