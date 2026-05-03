المنافذ: تصدير الإسمنت إلى سوريا وتسهيل شحنة كبريت عبر خور الزبير

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الأحد، انطلاق أول شحنة من مادة الإسمنت العراقي المخصصة للتصدير إلى سوريا عبر منفذ الوليد الحدودي.

وقال رئيس الهيئة، عمر الوائلي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على نجاح الإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة في إدارة المنافذ الحدودية، فضلاً عن ترسيخ مبدأ التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية".

وأشارت الهيئة، إلى أن منفذ الوليد يتمتع بجاهزية متقدمة على المستويين الفني والإداري، ما يؤهله لأداء دور محوري في تسهيل انسيابية حركة البضائع وتعزيز النشاط التجاري.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة، بحسب بيان آخر، تسهيل تصدير كمية تبلغ 11 ألف طن من مادة الكبريت عبر منفذ ميناء خور الزبير، ضمن جهودها المستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات غير النفطية.

ولفتت إلى "استكمال الإجراءات الأصولية الخاصة بالتصدير وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، مؤكدة "مواصلة العمل لتبسيط الإجراءات مع الحفاظ على معايير الرقابة والتنظيم، بما يضمن انسيابية العمل في مختلف المنافذ الحدودية".