المنافذ الحدودية تعلن الرسوم والتعرفة الجمركية على حاويات البضائع والذهب الداخلة للعراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، يوم الاحد، الرسوم والتعرفة الجمركية على حاويات البضائع والذهب الداخلة للعراق، مشيرة الى اتخاذ الحكومة مجموعة قرارات للسيطرة على الإيرادات والتحويلات.

وقال مدير المنافذ اللواء عمر الوائلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "برعاية مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 23672 لسنة 2023 لدعم العملية التجارية في العراق وتنظيم عملية الاستيراد، عبر فرض التعرفة الجمركية لما تشكله من أهمية في توفير الإيرادات المالية لخزينة الدولة ومن أجل تبسيط الإجراءات أمام المستوردين عبر منافذنا الاتحادية".

وأضاف، أن "القرار تضمن أن يكون الرسم الجمركي للحاوية بحجم (20) قدما مليونا دينار مقطوعة ولحجم 40 قدما 3 ملايين دينار مقطوعة، ويكون الترسيم للبضائع المجزأة بدون حاوية وفق مقادير الرسم الجمركي المعتمدة".

وتضمنت القرارات ايضا، "تعليق العمل بإجازة الاستيراد وإلزام الهيئة العامة للجمارك بقبول شهادة المنشأ والفاتورة الصادرة من الغرف التجارية بالاعتماد على المشروع الوطني لنظام صحة الصدور الإلكتروني (QR) لتسهيل الإجراءات ولضمان صحتها".

واشار الى "تعديل نسبة الرسم الجمركي الإضافي للتبوغ والسكائر لتكون (‎%‎20) فيما تكون نسبة التعرفة الجمركية (‎%‎10)، مع إلزام الهيئة العامة للجمارك بمطابقة رمز المنسق للبضاعة الداخلة برمز المنسق على سويفت الحوالة بالمنصة الخاصة بالتحويلات لدى البنك المركزي العراقي وتطبق ابتداء على (الهواتف والسكائر والسيارات)".

ولفت الى "قيام الجمارك بمطابقة رمز المنسق عن الحوالة الصادرة عن العراق مع رمز البضاعة المستوردة للسلع الثلاثة أعلاه ومطالبة المستورد بإثبات مشروعية التمويل في حال كان من مصادر أخرى خارج العراق".

وتابع "أمهل القرار مستوردي البضائع (الهواتف والسكائر والسيارات)، مدة شهر لتصحيح وضع بضائعهم الجمركي والقانوني وبعدها تؤلّف لجان مشتركة من الجهات ذات العلاقة للتحري والتفتيش على المخازن والمحلات والطرق التي تحتوي على بضائع مخالفة ويتعامل معها حسب قانون الجمارك وقانون مكافحة غسيل الأموال".

واضاف، "أما فيما يتعلق بالذهب المستورد فقد صدر قرار مجلس الوزراء المرقم (23671) لسنة 2023 وكالآتي :

1. يكون المستورد للذهب شركة مسجلة رسميا في دائرة تسجيل الشركات ويسمح لها بالتحويل الخارجي.

2. السماح باستيراد الذهب من خلال المنافذ الجوية حصرا وترسم من قبل الجمارك وتفحص وتوسم من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الاتحادي.

3. حددت رسوم وأجور استيراد الذهب على النحو الآتي :

أ- الذهب الخام والسبائك تكون أجور الفحص لكميات الذهب المستورد 50 ألف دينار لكل كيلو غرام واحد، وتستوفى 100 ألف دينار رسوم جمركية عن كل كيلو غرام واحد.

ب- المصوغات الذهبية يستوفى مبلغ قدره 250 ألف دينار رسوم جمركية عن كل كيلو غرام واحد و50 ألف دينار أجور فحص.

ج - تعديل ضوابط إعادة تصنيع الذهب وإعادة تصديره إلى خارج العراق.

د- يعد الذهب المستورد أو المصدر خلافا للضوابط المذكورة مخالفا للقانون ويُتعامل معه بموجب قانون الجمارك رقم (23) لسنة 2018 المعدل وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتؤلف فرق مشتركة من موظفي التحري في الجمارك وجهاز الأمن الوطني ومديرية الجريمة المنظمة للتحري والتفتيش عن الذهب المستورد أو المصدر خارج الضوابط".

وختم بالقول، إن "هيئة المنافذ الحدودية كونها الجهة الرقابية والإشرافية على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية تتابع التطبيق بشكل مباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من القرار وهي خطوة من ضمن خطوات عديدة اتخذتها الحكومة لإحكام السيطرة على الإيرادات والتحويلات المالية".