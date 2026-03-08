المنافذ الحدودية تطمئن الأسواق العراقية: دخول البضائع مستمر على مدار 24 ساعة

شفق نيوز- الأنبار

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، يوم الأحد، استمرار دخول البضائع إلى العراق على مدار 24 ساعة من دون توقف، مشيراً إلى أن المنافذ لن تتأثر بالأحداث الجارية في المنطقة.

وذكرت هيئة المنافذ، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "الوائلي أجرى زيارة ميدانية إلى منفذ عرعر الحدودي لمتابعة سير العمل والإجراءات المتبعة في استقبال وتسهيل دخول المسافرين والمواطنين العراقيين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، قطر، سلطنة عُمان، البحرين)، عبر أراضي المملكة العربية السعودية، في ظل الأوضاع الراهنة".

وأكد الوائلي، بحسب البيان، "أهمية تكثيف الجهود لضمان انسيابية حركة المسافرين وتسريع إجراءات التدقيق، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين"، مشيراً إلى "متابعة إجراءات حركة العبور وتوفير خدمات النقل للمسافرين عبر سيارات الأجرة والحافلات التابعة لهيئة الحج والعمرة العراقية، إضافة إلى السماح للآليات العراقية بالوصول إلى المنفذ لنقل المواطنين إلى داخل البلاد".

وأشار إلى أن "المنافذ الحدودية لن تتأثر في حال توقف أي منفذ بحري، لوجود بدائل متعددة تضمن استمرار حركة التجارة وتدفق البضائع إلى العراق"، مبيناً أن "كوادر الهيئة تعمل على إدخال الحاويات والبضائع عبر المنافذ المختلفة على مدار 24 ساعة لرفد السوق المحلية بالمواد الأساسية".

ولفت الوائلي، إلى "ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الحكومية وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات العاملة، لضمان انسيابية حركة المسافرين والبضائع، بما يعكس كفاءة الأداء ويعزز دور المنافذ الحدودية بوصفها الواجهة الأولى للبلاد".