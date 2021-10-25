المناخ المعتدل يهب العراقيين تياراً كهربائياً مستقراً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الاثنين، عن تحسن امدادات الطاقة في عموم محافظات البلاد، عازية سبب ذلك الى "اعتدال المناخ وتوفر الوقود البديل".

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لوكالة شفق نيوز، إن "اعتدال المناخ في هذا الموسم، والتنسيق العالي مع وزارة النفط لتوفير الوقود البديل لتشغيل الوحدات التوليدية بعد انحسار استيراد الغاز من ايران الى 8.5 مليون متر مكعب باليوم، وراء تحسن الطاقة وامداد المواطنين بتجهيز الكهرباء لساعات شبه متكاملة في عموم المحافظات".

وأضاف موسى أن "التحسن في الطاقة الكهربائية جاء ايضاً من ادخال بعض الوحدات التوليدية للخدمة التي كانت قيد الصيانة الدورية والاضطرارية وتوفير المواد اللازمة لإدامة الشبكة وتحسينها وفك الاختناقات عن شبكات الكهرباء ".

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تحسناً كبيراً في تجهيز الطاقة الكهربائية التي وصلت في بعض المناطق الى 24 ساعة يومياً، ولفترات دامت لاكثر من خمسة ايام وبشكل مستمر.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.