"الممر آمن".. أكثر من 450 طائرة تعبر الاجواء العراقية يومياً

شفق نيوز/ اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع ملحوظ بعدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية، مشيرة إلى أنها تخطت حاجز الـ 450 طائرة يوميا مقارنة بـذات الفترة من العام الماضي.

وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي، في بيان صدر عن الوزارة، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذا الإنجاز يعد جودة الخدمات الملاحية المقدمة من قبل منتسبي الشركة وبالأخص المراقبين الجويين في وحدات الرقابة الجوية والتزامهم بمعايير منظمة الطيران المدني الدولي ICAO وحرصهم على سلامة الأجواء العراقية لتصبح ممراً آمنا يربط شرق الارض بغربهاً.

بدوره بين مدير قسم ادارة الحركة الجوية علي نعمة عباس، وفق البيان، أن الزيادة باعداد الطائرات العابرة للاجواء العراقية قد وصلت الى اكثر من 450 طائرة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي كانت 250 طائرة وذلك بعد الاتصالات المكثفة مع منظمة الطيران الفيدرالي FAA والاجتماعات المتعددة تم الاعلان من قبلها عن رفع اعلان الطيارين NOTAM الخاص بالفضاء الجوي العراقي حيث اعتبر الارتفاعات العالية من فوق 32000 قدم كارتفاعات آمنة وصالحة لمرور وعبور شركات الطيران العالمية في الاجواء العراقية.

والاثنين الماضي، اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، عن معاودة ابرز شركات الطيران العالمية الى المرور في الاجواء العراقية.