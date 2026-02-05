"الملاذ الآمن" يرتفع بأكثر من 1% مع تصاعد التوترات العالمية

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الخميس، مقتربة من أعلى مستوياتها خلال أسبوع، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، ما عزز الإقبال على المعدن الأصفر بوصفه ملاذاً آمناً.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 1.1% ليصل إلى 5016.89 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش (03:39 فجراً بتوقيت بغداد)، بعد أن بلغ مستوى قياسياً قدره 5594.82 دولاراً للأونصة الأسبوع الماضي، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 1.8% لتصل إلى 5036.80 دولاراً للأونصة.

وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع استمرار التوترات الدولية، إلى جانب صدور بيانات أظهرت تباطؤ نمو وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال يناير / كانون الثاني، ما عزز التوقعات باتجاه خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 2.1% لتصل إلى 89.88 دولاراً للأونصة، كما صعد البلاتين بنسبة 2.1% ليبلغ 2272.55 دولاراً للأونصة، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% ليسجل 1787.55 دولاراً للأونصة.