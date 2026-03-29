"الملاذ الآمن" مستقر في السوق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 978 ألف دينار، وسعر الشراء 974 ألفاً، وهي نفس الاسعار التي سلجها أمس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 948 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 944 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 980 - 990 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 950 - 960 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.050 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.002 مليون دينار، وعيار 18 بيع 859 ألف دينار.

ويسعر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالميا مع سعر الدولار محلياً.