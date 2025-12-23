"المعدن الأصفر" يواصل الصعود في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

شهدت الأسواق المحلية في العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار الذهب "الأجنبي والعراقي".

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 905 آلاف دينار، وسعر الشراء 901 ألف دينار، مقارنة بسعر 890 ألف دينار يوم أمس الاثنين.

وأوضح أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 875 ألف دينار، وسعر الشراء 871 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 905 آلاف و915 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع المثقال العراقي بين 875 ألف و885 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب أيضاً ارتفاعاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 933 ألف دينار، وعيار 21 نحو 892 ألف دينار، وعيار 18 نحو 764 ألف دينار.