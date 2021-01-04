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المعدن الأصفر يصعد إلى أعلى مستوى له في 8 أسابيع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-04T05:42:15+0000
المعدن الأصفر يصعد إلى أعلى مستوى له في 8 أسابيع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، يوم الاثنين، حيث استقرت فوق 1900 دولار، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 العالمية واتجاه الدول لمزيد من الإغلاق على الرغم من طرح اللقاحات.

وارتفع الذهب الفوري 1.62 بالمئة إلى 1925.85 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني ، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1916.40 دولارًا.

وظل مؤشر الدولار ضعيفًا مقابل العملات الرئيسية الاثنين، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي بشكل كبير، حيث ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تشديد قيود الإغلاق، في حين نظرت اليابان في إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها.

وكان تركيز المستثمرين أيضًا على انتخابات الإعادة في جورجيا الثلاثاء والتي ستقرر السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، ومعها المصير المحتمل لأجندة الرئيس المنتخب جو بايدن التشريعية.

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