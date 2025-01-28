"المعدن الأصفر" يسجل انخفاضا في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 581 الف دينار، وسعر الشراء 577 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 551 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 547 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 580 ألف دينار 590 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 550 الفاً و560 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد شهد استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 660 ألف دينار، وعيار 22 بيع 605 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 578 ألف دينار، وعيار 18 بيع 495 ألف دينار.