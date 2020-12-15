سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

المعدن الأصفر يرتفع مع تصاعد حالات الاصابة بفيروس كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-15T09:16:51+0000
المعدن الأصفر يرتفع مع تصاعد حالات الاصابة بفيروس كورونا

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة، فيما عزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الفدرالي الأميركي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1843.80 دولار.

ويستمر تفشي الجائحة عالميا ما يدفع قيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا ولندن في حين تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف مما دفع الأسهم الآسيوية إلى الهبوط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية "الإغلاقات الأخيرة تعني أنه سيكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز .. سواء من الكونغرس أو مجلس الفدرالي".

ويبدو المشرعون الأميركيون متفائلون حيال صفقة تحفيز مالي مقسمة على جزئين سعيا لإقرارها ما دفع الدولار الأمريكي للهبوط قرب أقل مستوياته في عدة أعوام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4% إلى 24.14 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.2% إلى 1009.50 دولار وكسب البلاديوم 0.4% إلى 2302.47 دولار.

related

بعد أشهر من البيع الكثيف بسبب كورونا.. الذهب يرتفع من أدنى مستوى

Date: 2020-12-01 08:21:57
بعد أشهر من البيع الكثيف بسبب كورونا.. الذهب يرتفع من أدنى مستوى

الذهب يرتفع وسط ترجح كفة التحفيز الأميركي على آمال اللقاح

Date: 2020-12-07 07:50:06
الذهب يرتفع وسط ترجح كفة التحفيز الأميركي على آمال اللقاح

كورونا يتسبب خسائر ب47 مليار دولار خلال شهر

Date: 2020-03-05 06:26:01
كورونا يتسبب خسائر ب47 مليار دولار خلال شهر

في اسبوع.. الذهب يبلغ الذروة مع انحسار الدولار وتفاقم جائحة كورونا

Date: 2020-11-16 07:12:41
في اسبوع.. الذهب يبلغ الذروة مع انحسار الدولار وتفاقم جائحة كورونا

أسعار النفط في انخفاض لليوم الرابع مع اشتداد مخاوف موجة كورونا الثانية

Date: 2020-10-20 05:45:42
أسعار النفط في انخفاض لليوم الرابع مع اشتداد مخاوف موجة كورونا الثانية

اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

Date: 2020-02-19 12:28:09
اسعار النفط ترتفع بعد تراجع إصابات كورونا

العاصمة بغداد تغلق جميع المراكز الترفيهية والسياحية

Date: 2020-03-09 21:33:35
العاصمة بغداد تغلق جميع المراكز الترفيهية والسياحية

الذهب يصعد مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عامين

Date: 2020-11-23 07:24:28
الذهب يصعد مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عامين