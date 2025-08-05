المعدن النفيس يواصل بريقه في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 670 ألف دينار، وسعر الشراء 666 ألف دينار، فيما سجلت امس الاثنين 665 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 650 الف دينار، بينما بلغ الشراء 646 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 670 ألف دينار، و680 ألفاً، أما البيع مثقال الذهب العراقي بين 650 ألف دينار و660 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 696 الف دينار، وعيار 21 بيع 665 ألف دينار، وعيار 18 بيع570ألفدينار.