المعدن النفيس يواصل ارتفاعه في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 943 الف دينار، وسعر الشراء 939 الف دينار، فيما سجلت أمس الاثنين 935 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 913 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 909 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 945 و955 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 915 و925 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 995 الف دينار، وعيار 21 بيع 950 ألف دينار، وعيار 18 بيع 814 الف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.