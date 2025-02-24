المعدن النفيس يهبط ببغداد ويرتفع في أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 615 ألف دينار، وسعر الشراء 611 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 585 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 581 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 615 ألف دينار و625 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 585 ألف دينار و595 ألفاً.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ بيع عيار 24، 715 ألف دينار، وعيار 22، 655 ألف دينار، وعيار 21، 625 ألف دينار، وعيار 18، 535 ألف دينار.