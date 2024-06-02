المعدن النفيس ينخفض في بغداد ويستقر بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 474 ألف دينار، وسعر الشراء 470 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، سجل 444 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 440 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بيت 475 ألف دينار 485 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 445 ألفاً و455 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل سعر بيع المثقال عيار 24، 550 ألف دينار، وعيار 22، 500 ألف دينار، وعيار 21، 480 ألف دينار، وعيار 18، 410 آلاف دينار.