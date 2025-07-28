المعدن النفيس يعاود الارتفاع في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 660 الف دينار، وسعر الشراء 656 الف دينار، فيما سجلت أمس الأحد 650 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 640 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 636 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 660 الف دينار و670 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 640 الفاً و650 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 686 الف دينار، وعيار 21 بيع 655 الف دينار، وعيار 18 بيع 562 ألف دينار.