المعدن النفيس يستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 595 ألف دينار، وسعر الشراء 591 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 565 ألف دينار، وسعر الشراء 561 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 595 ألف دينار و605 آلاف، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 565 ألفا و575 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا أيضاً، حيث سجل عيار 24 بيع 672 ألف دينار, وعيار 22 بيع 616 ألف دينار، وعيار 21 بيع 588 ألف دينار، وعيار 18 بيع 504 آلاف دينار.