المعدن النفيس يستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 877 ألف دينار، وسعر الشراء 873 ألفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلها امس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 847 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 843 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 880 ألف دينار، و 890 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 850 ألفاً و860 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 905 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 863 الفاً، وعيار 18 بيع 740 ألف دينار.