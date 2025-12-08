المعدن النفيس يستقر في بغداد وأربيل لليوم الثاني على التوالي

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 847 ألف دينار، وسعر الشراء 843 ألفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلتها أمس الاحد .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 817 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 813 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 850 ألف دينار، و860 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 820 ألفاً و830 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 883 ألف دينار، وعيار 21 بيع 843 الفاً، وعيار 18 بيع 723 ألف دينار.