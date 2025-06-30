المعدن النفيس يستقر في بغداد وأربيل لليوم الثاني على التوالي

شفق نيوز – بغداد / أربيل

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 652 الف دينار، وسعر الشراء 648 ألف دينار، وهي نفس الاسعار التي سجلتها امس الاحد.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق، سجل عند 622 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 618 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 655 ألف دينار و666 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي، فتراوح بين 625 ألفاً و635 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب استقراراً أيضاً، حيث بلغ عيار 24 بيع 740 الف دينار، وعيار 22 بيع 678 ألف دينار، وعيار 21 بيع 648 الف دينار، وعيار 18 بيع 555 الف دينار.