المعدن النفيس يستقر في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 478 ألف دينار، وسعر الشراء 474 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 448 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 444 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 480 ألف دينار 490 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 450 ألفاً و460 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24، 555 ألف دينار، وعيار 22، 510 آلاف دينار، وعيار 21، 485 ألف دينار، وعيار 18، 415 ألف دينار.