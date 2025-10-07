المعدن النفيس يستقر في بغداد ويواصل تحليقه بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 785 الف دينار، وسعر الشراء 781 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الاثنين.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 755 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 751 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 785 ألف دينار و795 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 755 ألف دينار و765 ألفاًُ.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 بيع 840 ألف دينار، وعيار 21 بيع 801 ألف دينار، وعيار 18 بيع 687 ألف دينار.