المعدن النفيس يستقر بأسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 646 الف دينار، وسعر الشراء 642 الف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الاثنين.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 616 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 612 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 650 ألف دينار و660 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 620 ألفا و630 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل استقراراً أيضاً، حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 695 ألف دينار، وعيار 21 بيع 665 الف دينار، وعيار 18 بيع 570 الف دينار.