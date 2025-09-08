المعدن النفيس يستقر ببغداد ويرتفع في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما ارتفعت في مدينة أأأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 730 الف دينار، وسعر الشراء 726 الف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 700 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 696 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 730 ألف دينار و740 ألفاً ، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 700 ألف دينار و710 آلاف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، حيث بلغ عيار 22 بيع 757 الف دينار، وعيار 21 بيع 723 الف دينار، وعيار 18 بيع 620 الف دينار.