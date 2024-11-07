"المعدن النفيس" يستعيد عافيته وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا مع البقاء بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، مساء الخميس، وسط ترقب المتعاملين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2668.23 دولار للأونصة بحلول الساعة 1238 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2675.40 دولار.

يأتي ذلك في وقت تراجع مؤشر الدولار، لهذا اليوم، بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر، في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتتوقع الأسواق خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في القرار المنتظر الساعة 1900 بتوقيت غرينتش. كما تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس جيروم باول.

وفي 18 سبتمبر بدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية، ومن ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية أن البنك المركزي الصيني أحجم للشهر السادس على التوالي عن شراء الذهب لتعزيز الاحتياطيات لديه في أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.18 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 975.82 دولار وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1031.75 دولار.