"المعدن النفيس" يرتفع في بغداد ويستقر عند معدلاته في اربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء(5 تشرين الثاني 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 579 الف دينار، وسعر الشراء 575 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 549 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 545 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 580 ألف دينار و590 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 550 الفاً و560 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 675 ألف دينار، وعيار 21 بيع 590 ألف دينار، وعيار 18 بيع 505 آلاف دينار.