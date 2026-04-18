المعدن النفيس يحلق في بغداد ويهبط بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم السبت، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.041 مليون دينار، وسعر الشراء 1.034 مليون دينار، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 1.038.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.011 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.007 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.040 و 1.050 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.010 مليون دينار 1.020 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.085 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.035 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 887 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.