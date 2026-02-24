بداية 2026 .. المعدل السنوي للتضخم في العراق يستقر مع ثبات القوة الشرائية

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، استقرار معدل التضخم السنوي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026، وذلك استنادًا إلى التقرير الصادر عن هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية للشهر المذكور.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، أن المؤشرات الإحصائية أظهرت تحولات طفيفة في مستويات الأسعار على الأساس الشهري، مقابل استقرار كامل في معدل التضخم السنوي.

وأضاف أن معدل التضخم سجّل ارتفاعًا بنسبة (0.9%) خلال شهر كانون الثاني مقارنةً بالشهر الأخير من عام 2025، في حين أظهرت البيانات استقرارًا في معدل التضخم السنوي بنسبة تغيّر بلغت (0%)، وهو المستوى ذاته المسجّل في كانون الثاني من عام 2025، الأمر الذي يعكس ثبات القوة الشرائية قياسًا بالفترة نفسها من العام الماضي.