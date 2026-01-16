المعادن النفيسة تحافظ على مكاسبها الاسبوعية رغم انخفاضها

شفق نيوز - أربيل

تراجعت أسعار الفضة يوم الجمعة بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الحيوية، لكنها ظلت مرتفعة بأكثر من 13% خلال الأسبوع، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعادن النفيسة.

وانخفض المعدن الأبيض بما يصل إلى 3.1% في التداولات الآسيوية بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة. وكانت تهديدات فرض رسوم على معادن من بينها الفضة والبلاتين أحد محركات الارتفاع الحاد، غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أجل فرض هذه الرسوم، من دون أن يستبعد اللجوء إليها في المستقبل.

ومع ذلك، قالت شركة الاستشارات "ميتال فوكيس" (Metals Focus) في مذكرة إن الطبيعة غير المتوقعة لصنع السياسات لدى ترمب "تشير إلى أن ممارسة الاحتفاظ بالمعادن داخل الولايات المتحدة لدعم مراكز العقود الآجلة القصيرة من المرجح أن تستمر".

يبدو أن تعليق الرسوم الجمركية لا يمثل سوى مطب بسيط أمام الفضة، وليس تهديداً جدياً لموجة الصعود التي شهدت تضاعف قيمتها ثلاث مرات خلال العام الماضي.

فقد سجّل المعدن مستويات قياسية متتالية، وارتفع بأكثر من الربع منذ بداية العام، مدعوماً بتحول أوسع نحو السلع ضمن ما يُعرف بتجارة "خفض قيمة العملة"، حيث يتجنب المستثمرون العملات والسندات الحكومية وسط مخاوف من تضخم مستويات الدين.

وشهدت المعادن النفيسة ارتفاعاً حاداً هذا العام على خلفية تشدد السياسة الخارجية لترمب، إلى جانب تجدد الهجمات على الاحتياطي الفيدرالي، مع تهديد وزارة العدل الأميركية بتوجيه لائحة اتهام جنائية لرئيسه جيروم باول.

ومن شأن إضعاف استقلالية البنك المركزي وقدرته على كبح التضخم أن يضغط على الدولار وسندات الخزانة، ما يعزز جاذبية الملاذ الآمن لكل من الذهب والفضة.

أشارت "ميتال فوكيس" إلى أن المستويات المرتفعة لأسعار الفضة تشجع عادة أنشطة إعادة التدوير، ما قد يزيد معروض الخردة. غير أن نقص طاقات التكرير عالية الجودة حدّ من سرعة إعادة هذه المواد إلى السوق.

وانخفضت الفضة بنسبة 2.2% إلى 90.3840 دولارا للأونصة صباح اليوم الجمعة. وتراجع الذهب 0.4% إلى 4,596.97 دولارا، لكنه ظل مرتفعاً بنحو 2% خلال الأسبوع، في حين هبط كل من البلاتين والبلاديوم بأكثر من 2%. كما تراجع مؤشر "بلومبرغ" لقوة الدولار بنسبة 0.1%.