المعادن النفسية تسجل مستويات غير مسبوقة

شفق نيوز - أربيل

سجلت معادن الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية مرتفعة جديدة، اليوم الجمعة، وسط تراجع الثقة في الأصول الاميركية بسبب التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4951.91 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4966.59 دولارا في وقت سابق من اليوم.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.8 بالمئة إلى 4952.80 دولارا للأوقية.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين اليوم الجمعة وانخفض بواحد في المئة على مدار الأسبوع مما يجعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج، في حين شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عمليات بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع بعد أن أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية على دول بالاتحاد الأوروبي فزع المستثمرين قبل أن تتعافى لاحقا.

وتنفس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعد تراجع ترامب عن قراره بشأن جرينلاند، لكنهم أصدروا تحذيرا بعد اجتماعهم في قمة طارئة في بروكسل في وقت متأخر من أمس الخميس بأنهم مستعدون للتحرك إذا ما هددهم ترامب مرة أخرى.

وقال الرئيس الأمريكي إنه ضمِن وصولا أمريكيا كاملا ودائما إلى جرينلاند في اتفاق مع حلف شمال الأطلسي.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة، وتصر الدنمرك على أن سيادتها على الجزيرة ليست محل نقاش.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 98.71 دولارا للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 99.20 دولار في وقت سابق.

وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2639.40 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2684.43 دولارا في وقت سابق، فيما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1903.10 دولارات.