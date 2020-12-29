المصرف الأهلي يستحوذ على فروع بنك "عَوده" بالعراق

شفق نيوز/ أعلن المصرف الأهلي العراقي اليوم الثلاثاء عن استحواذه على العمليات المصرفية لبنك عَوده في العراق.

ووقّع اتفاقية الاستحواذ كل من رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي باسم خليل السالم، ورئيس مجلس إدارة بنك عَوده سمير حنا بحضور أعضاء من الإدارة التنفيذية في كل من كابيتال بنك، المصرف الأهلي العراقي، وبنك عَوده.

و قال رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي باسم خليل السالم في كملة له بهذه المناسبة إن: "هذا الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية المصرف الأهلي العراقي لتعزيز مركزه التنافسي وتوسيع انتشاره الإقليمي والمحلي في العراق. وتعد هذه الخطوة الرائدة أول عملية استحواذ في القطاع المصرفي العراقي وتدعم نشاط المصرف الأهلي العراقي فيه. الأمر الذي يعزّز من متانة مؤشرات البنك المالية، مع مواصلة تقديم الخدمات المصرفية المبتكرة وذات الكفاءة العالية للعملاء على مستوى الشركات والأفراد، والارتقاء الدائم بالمنتجات والحلول مدعومة بسياسة التحول الرقمي التي ينتهجها كابيتال بنك منذ سنوات".

وبموجب الاتفاق يستحوذ المصرف الأهلي العراقي على عمليات فروع بنك عوده في العراق والبالغ عددها 5 فروع ليرتفع بذلك عدد الفروع الإجمالي التابعة للمصرف إلى 18 فرعاً في مختلف أنحاء العراق.

وأضاف السالم: "انتهز هذه المناسبة لأقدم الشكر للسادة البنك المركزي العراقي والمتمثل بالسيد مصطفى غالب الاكرم محافظ البنك المركزي على الدعم المستمر الذي قدموه للمصرف الاهلي العراقي”.

ويعدّ المصرف الأهلي العراقي بنكاً تابعاً لمجموعة كابيتال بنك الذي يملك 61.85% من رأس مال المصرف الأهلي العراقي البالغ 210 ملايين دولار.

من جانبه قال الرئيس المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم: "خطوة رائدة إلى الأمام بالتوسع في عملياتنا وفروعنا وخدمة عملائنا بما يتوافق مع خططنا الاستراتيجية التي تمضي في اتجاهين؛ الارتقاء بالعمليات المصرفية والاعتماد على أحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية بما يسهل من تجربة العملاء، ويوفر لهم الموثوقية والأمان والراحة، وفي الاتجاه الآخر مواصلة التوسع والانتشار وتعزيز حضورنا في القطاع المصرفي العراقي".