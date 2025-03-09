المصرف الأهلي العراقي يستحوذ على شركة الاتحاد الدولية للتأمين

شفق نيوز/ أعلن المصرف الأهلي العراقي، يوم الأحد، عن استحواذه على شركة الاتحاد الدولية للتأمين، وذلك بعد حصوله على جميع الموافقات اللازمة من البنك المركزي.

وقال المصرف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذا الاستحواذ يأتي في إطار استراتيجية المصرف الأهلي العراقي الرامية إلى توسيع نطاق خدماته المالية.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بممارسة أعمالها تحت مظلة المصرف الأهلي العراقي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي تعليقه على هذا الاستحواذ، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، "يُشكل استحواذ المصرف الأهلي العراقي على شركة الاتحاد الدولية للتأمين خطوة محورية في استراتيجيتنا للنمو والتوسع. فمن خلال هذه الخطوة، نسعى إلى تعزيز منظومتنا المالية وتقديم خدمات تأمينية متكاملة تتماشى مع احتياجات عملائنا المتنوعة".

وأضاف، "يمنحنا هذا الاستحواذ القدرة على تقديم حلول مالية شاملة تجمع بين الخدمات المصرفية والتأمينية تحت سقف واحد، مما يسهل على عملائنا الوصول إلى منتجات مالية متكاملة تدعم تطلعاتهم وتوفر لهم الحماية المالية المطلوبة"، مبيناً أن "هذه الخطوة ستساهم في تعزيز مكانة المصرف الأهلي العراقي في السوق، كما ستفتح للمصرف آفاقاً جديدة للتوسع والابتكار في قطاعي المصارف والتأمين".

وأكد أبو دهيم، أن "المصرف سيواصل العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة والجودة لعملائه، بما يرسخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في العراق".

وتبلغ قيمة موجودات المصرف نحو 5.2 ترليون دينار عراقي ويصل عدد فروعه وصرافاته الآلية إلى 33 فرعاً و300 صراف آلي، فيما تتجاوز قاعدة عملائه 400 ألف زبون.