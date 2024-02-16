المصرف العقاري يقرر تمديد إتفاقية التحصيل والجباية الالكترونية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة، أن إدارة مجلس المصرف العقاري قررت تمديد العمل باتفاقية التحصيل والجباية الالكترونية المعتمدة لديه.

ونقلت الوزارة في بيان اليوم، عن مدير عام المصرف عباس شهاب الجواهري قوله ان "الجباية الالكترونية ستساهم في إطلاق الصرف والتصرف دون مواجهة حالات العجز الوقتي بالايرادات المالية بسبب التباطؤ الذي يحصل نتيجة الطرق التقليدية" .

وأوضح أن "المصرف يعمل حالياً على اعداد قاعدة بيانات إلكترونية والانتقال من الجباية اليدوية إلى الجباية الإلكترونية لتسهيل إجراءات تسديد الأقساط على المواطنين والعمل على مكافحة الفساد المالي والاداري الذي يرافق وسائل الجباية التقليدية" .

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء حول التحصيل والجباية الإلكترونية وإعتماد التحول من التعاملات المالية النقدية الى التعاملات الإلكترونية وتحصيل الأموال من خلال تطبيق الانظمة الالكترونية الحديثة، وفقا لوزارة المالية.