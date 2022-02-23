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المصرف العقاري يعلن استكمال 14 ألف معاملة قرض لشراء الدور السكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-23T07:30:34+0000
المصرف العقاري يعلن استكمال 14 ألف معاملة قرض لشراء الدور السكنية

شفق نيوز/ أعلن المصرف العقاري التابع لوزارة المالية، يوم الأربعاء، عن عدد المعاملات المنجزة والمصروفة خلال سنة 2021 ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي (قروض شراء الوحدات السكنية).

وذكر المصرف في بيان، أنه استكمل صرف 5702 معاملة قرض لشراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية الاستثمارية، فيما بلغ عدد المعاملات المصروفة لغرض الشراء من خارج المجمعات السكنية 7871.

واشار المصرف، الى تقديم كافة اشكال الدعم اللازم للمشاريع الاستثمارية السكنية من خلال التسويق لمبادرة البنك المركزي الخاضعة لقانون الاستثمار في كافة المحافظات، وقيام المصرف بإجراء الزيارات الميدانية لمختلف المشاريع المدعومة من اجل الوقوف ومتابعة مراحل انجاز المشاريع السكنية.

وبيّن المصرف استمرار رؤيته الهادفة تقديم مختلف قروض الإسكان خلال المرحلة المقبلة وفق الخطط والبرامج التي وضعها للسنة الحالية 2022 .

وتأتي تسهيلات المصرف العقاري ضمن الجهود الوطنية الرامية الى التقليل من حدة أزمة السكن ، اضافة الى تعزيز دور مختلف المشاريع الاستثمارية ورفع مستوى قطاع البناء والاسكان مع تقديم افضل الخدمات واجودها لكافة شرائح المجتمع العراقي.

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