المصرف الزراعي يقرر تأجيل استيفاء الأقساط والقروض

شفق نيوز/ أعلن المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الاربعاء، عن تأجيل استيفاء أقساط القروض الزراعية في اطار مبادرة البنك المركزي العراقي.

وقال اعلام المصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تأجيل استيفاء الأقساط والفوائد المستحقة للمقترضين الراغبين بذلك من زبائن المصرف ضمن أموال مبادرة البنك المركزي ولغاية 2024/12/31 مع عدم الممانعة لاستلامها ممن يرغب الاستمرار بالتسديد من الزبائن بحسب توجيهات البنك المركزي العراقي".

وأضاف هاشم، ان هذه المبادرة جائت في سياق دعم المشاريع والتخفيف من الآثار التي ترتبت نتيجة جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي تسود العالم، والتي أثرت على قدرات بعض المقترضين في أداء التزاماتهم، بما يضمن استمرار عمل مشاريعهم وتجاوز المشاكل.