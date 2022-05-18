سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

المصرف الزراعي يقرر تأجيل استيفاء الأقساط والقروض

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-18T08:06:17+0000
المصرف الزراعي يقرر تأجيل استيفاء الأقساط والقروض

شفق نيوز/ أعلن المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الاربعاء، عن تأجيل استيفاء أقساط القروض الزراعية في اطار مبادرة البنك المركزي العراقي.

وقال اعلام المصرف في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تقرر تأجيل استيفاء الأقساط والفوائد المستحقة للمقترضين الراغبين بذلك من زبائن المصرف ضمن أموال مبادرة البنك المركزي ولغاية 2024/12/31 مع عدم الممانعة لاستلامها ممن يرغب الاستمرار بالتسديد من الزبائن بحسب توجيهات البنك المركزي العراقي".

وأضاف هاشم، ان هذه المبادرة جائت في سياق دعم المشاريع والتخفيف من الآثار التي ترتبت نتيجة جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية التي تسود العالم، والتي أثرت على قدرات بعض المقترضين في أداء التزاماتهم، بما يضمن استمرار عمل مشاريعهم وتجاوز المشاكل.

related

تحذير للمزارعين من التعامل مع مكاتب تروّج للسلف

Date: 2022-01-13 09:26:43
تحذير للمزارعين من التعامل مع مكاتب تروّج للسلف

اطلاق قروض جديدة في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي

Date: 2022-01-23 05:53:41
اطلاق قروض جديدة في إطار مبادرة البنك المركزي العراقي

مصرف الزراعي يعلن جملة شروط لإقراض الافراد

Date: 2022-03-22 10:40:45
مصرف الزراعي يعلن جملة شروط لإقراض الافراد

البنك المركزي يقرر الإشراف على عمل المصرف الزراعي

Date: 2021-03-16 08:19:15
البنك المركزي يقرر الإشراف على عمل المصرف الزراعي