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المصافي الهندية تأمل بتقليص الإقبال على نفط البصرة من قبل المستهلكين الأمريكيين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-05T06:51:43+0000
المصافي الهندية تأمل بتقليص الإقبال على نفط البصرة من قبل المستهلكين الأمريكيين

شفق نيوز/ قالت مصافي التكرير الهندية إنها تأمل في رؤية طلب أقل على خام البصرة العراقي من المستخدمين النهائيين الأمريكيين بمجرد بدء إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي.

وقال مصدر تجاري في شركة بهارات بتروليوم الهندية التي تديرها الدولة إن "إمدادات العراق من البصرة لآسيا كانت ضيقة وأن فروق الأسعار آخذة في الارتفاع حيث سعت الولايات المتحدة للحصول على المزيد من البراميل العراقية لتعويض التخفيضات في الخام الروسي".

وقالت المصادر التجارية "نأمل أن تساعد إصدارات احتياطي البترول الاستراتيجي الامريكية في تخفيف طلب المشترين الأمريكيين على الخام العراقي وإعطاء بعض التنفس للمشترين الآسيويين".

وحددت منظمة تسويق النفط الحكومية العراقية بالنسبة للمشترين الآسيويين، فرق سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لتحميل أبريل، نيسان بعلاوة 3.50 دولارات للبرميل عن متوسط تقييمات بلاتس عمان / دبي في ذلك الشهر، ارتفاعا من 1.30 دولار للبرميل في مارس/ اذار.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن مليون برميل في اليوم من احتياطيات النفط الاستراتيجية للولايات المتحدة لمدة 180 يوما من اجل الحد من ارتفاع اسعار النفط التي ارتفعت عقب اجتياح روسيا لاوكرانيا.

ويعتبر العراق اكبر مصدر نفطي للهند وهو ياتي بالمرتبة الاولى عالميا بالنسبة لباقي الدول النفطية المصدرة للهند.

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