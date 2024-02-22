المصارف والمركزي العراقي: نواجه تحديات في الجباية الالكترونية

شفق نيوز/ أقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية وبرعاية البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، ورشة عمل لتعزيز الجباية الحكومية الإلكترونية.

وقال مدير قسم العمليات والتسويات في البنك المركزي زيد حميد لوكالة شفق نيوز، إن "الجباية الحكومية مهمة جدا وقرارات مجلس الوزراء ومتابعة رئيس الحكومة بشكل مباشر ستساهم بتحول المجتمع من الاعتماد على النقد الى التعامل الإلكتروني".

واشار الى ان "البنك المركزي وفّر البنى التحتية والأنظمة اللازمة لنجاح عملية الدفع الإلكتروني"، موضحاً ان "النسبة بدأت تتصاعد بشكل تدريجي من خلال انتشار الثقافة الإلكترونية في المجتمع".

من جانبه قال، نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي لوكالة شفق نيوز، إن "الورشة اطلعت كافة المؤسسات الحكومية على كيفية تفعيل مشروع الجباية الإلكترونية، والتحديات التي تواجهها الدوائر بعملية التحول وإيجاد حلول سريعة بخصوص هذا الأمر".

ولفت الى "المباشرة بموضوع الجباية في عدد من الوزارات ودوائر الدولة من ضمنها الداخلية والنفط وجوازات السفر ومحطات الوقود ويمكن تنفيذ هذا البرنامج في كافة مؤسسات الدولة".

وتابع الهاشمي أن "دوائر الدولة ملتزمة بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتفعيل أدوات الدفع الإلكتروني والخاصة بالجباية الحكومية"، مضيفاً "لدينا بعض التحديات نواجهها بعملية التحول إلى الدفع الإلكتروني".

وأكد نائب المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، "الحرص على تنفيذ برنامج الجباية الإلكترونية بطريقة صحيحة للحفاظ على أموال الدولة"، مشيراً الى ان "هذا المشروع يحافظ على الأموال".