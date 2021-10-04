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المصارف العراقية تستحوذ على 99% من سندات الحكومة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-04T08:54:33+0000
المصارف العراقية تستحوذ على 99% من سندات الحكومة

شفق نيوز / أفاد مصدر حكومي، يوم الاثنين، بأن معظم السندات التي تطرحها الحكومة تشتريها المصارف عبر إحتياطها النقدي لدى البنك المركزي العراقي، أما المواطنين فيكتفون بواحد بالمئة فقط من تلك السندات.

ويقوم البنك المركزي بين الحين والآخر بإصدار سندات لصالح وزارة المالية، لغرض تمويل بعض النفقات العامة، إذ أصدر موخرا سندات بناء من فئتي 500 ألف دينار ومليون دينار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المصارف تستعمل الاحتياطي النقدي الإجباري الموجود لدى البنك والذي يتراوح بين 35 إلى 40% من رأس مالها البالغ 250 مليار دينار لغرض شراء السندات التي تطرحها الحكومة عن طريق البنك المركزي".

وأضاف المصدر، أن "99% من هذه السندات تشتريها المصارف وواحد بالمئة يشتريها المواطن"، لافتاً إلى أن "شراء السندات من قبل المصارف يحقق أرباحا كبيرة لها من خلال الفائدة العالية المطروحة، كما أن المبالغ التي تشتري بها المصارف لهذه السندات مجمدة لدى البنك كاحتياطي ستحركها عبر شراء هذه السندات".

ونوه المصدر، إلى أن "الحكومة تطرح السندات بين الحين والآخر لافتقارها إلى السيولة المالية لتمويل النفقات العامة"، مبينا أن "الحكومة مدينة إلى البنك المركزي بأكثر من 21 تريليون دينار نتيجة استدانتها الأموال خلال الفترة الماضية لتغطية رواتب الموظفين والنفقات الأخرى".

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