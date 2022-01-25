المصارف العراقية تدعو إلى تفعيل مبادرة البنك المركزي للإقراض في كوردستان

شفق نيوز/ دعا رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، يوم الثلاثاء، إلى تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي للإقراض في إقليم كوردستان

وقال إعلام الرابطة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الرابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل زر مع الوفد المرافق له هيئة السياحة في اقليم كوردستان، وكان في استقباله رئيسة هيئة السياحة امل جلال والكادر المتقدم في الهيئة ومدير عام دائرة السياحة في دهوك خيري علي، مبيناً أنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك والسبل الكفيلة لتفعيل القطاع السياحي في اقليم كوردستان

وأشار الحنظل، بحسب البيان، الى ضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي في إقراض المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والذي يلقى رعاية ودعم كامل من قبل الرابطة كونه ينفذ من قبل المصارف الخاصة العراقية بضمنها المصارف المؤسسة في الإقليم.

كما طرح الحنظل فكرة مختصرة عن برامج الدعم الواسعة التي يقدمها صندوق تمكين (الذي يدار تحت مظلة البنك المركزي العراقي بمشاركة فاعلة من قبل الرابطة كونه ممول من قبل المصارف العراقية الخاصة) مع التركيز على المنح التي تقدم لإعادة إعمار المراكز الدينية والحضارية في مختلف أنحاء العراق وآخرها إعادة إحياء شارع المتنبي وكذلك إعادة ترميم مركز لالش للطائفة اليزيدية في كوردستان.

وبين الحنظل، أن الرابطة تدرس مشروع سيعرض على صندوق تمكين لتأسيس مركز حضاري وثقافي يقام في قلعة أربيل التاريخية

من جانبها رحبت أمل جلال بهذه الزيارة لرئيس رابطة المصارف والتعاون المشترك بين الطرفين ، وقدمت فكرة عن جهودها المتواصلة في تطوير القطاع السياحي والتي تبذلها منذ تسنمها مسؤولية الهيئة ولحد الأن ، ولديها توجه قوي نحو تدريب الكوادر البشرية في الهيئة وخلق ثقافة سياحية في المجتمع، وأشارت الى برنامج طموح نحو الاهتمام بالمراكز الحضارية والدينية العديدة الموجودة في إقليم كوردستان.