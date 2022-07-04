المصارف الخاصة في العراق تعلن ارتفاع حجم الودائع لأكثر من 98 تريليون دينار

شفق نيوز/ أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي لاكثر من 98 تريليون دينار حتى نهاية العام 2021.

وقال المدير التنفيذي في الرابطة، علي طارق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجمالي الموجودات في القطاع المصرفي ارتفعت بنسبة 15.87٪ خلال العام 2021، لتصبح 150.4 تريليون دينار".

وأضاف أن "الودائع في القطاع المصرفي زادت بنسبة 12.65٪ اذ أصبحت خلال العام 2021 اكثر من 98.12 تريليون دينار، مقارنة بعام 2020 التي كانت 87.19 تريليون دينار"، موضحا أن "اجمالي الائتمان "القروض" بلغت اكثر من 53.5 تريليون دينار خلال العام 2021 بعد ان كانت في العام 2020 بقيمة 51.1 تريليون دينار".

وأشار إلى أن "رأسمال المصارف بلغ 150.4 تريليون دينار خلال العام 2021، وذلك بعد زيادة المصارف لرأسمالها تماشيا مع التطور في الخدمات المصرفية"، لافتا إلى أن "الائتمان التعهدي بلغ خلال العام 2021 اكثر من 27.2 تريليون دينار".

ونوه طارق إلى أن "زيادة المؤشرات المصرفية تدل على ارتفاع الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي، وذلك بسبب استراتيجية البنك المركزي التي عملت على تطوير القطاع وزيادة الخدمات وتنويعها".