المصارف الخاصة تعلن دعماً لإصلاحات البنك المركزي لتطوير الاقتصاد العراقي

شفق نيوز/ اعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم الخميس، عن دعمها للإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي الموجهةللمصارف والسياسة النقدية التي ستساهم في تطوير الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي، مما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية.

وقالت رابطة المصارف الخاصة في بيان صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي العراقي يعمل حاليا إصلاحات كبيرة ومؤثرة،ستسفر عن تطوير القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي، لا سيما في الأزمة المالية الصعبة التي يعيشها العراق حاليا نتيجة انخفاضأسعار النفط".

وأضافت أن "البنك المركزي العراقي يتخذ سياسة حكيمة، خلال هذه المرحلة تحت أدارته الجديدة ، مما يتمثل بزيادة الثقة بين القطاعالمصرفي والمواطنين، وزيادة الائتمان النقدي والتعهدي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى التجربة الناجحةالتي قام بها المركزي في اطلاق منصة خاصة بخطابات الضمان".

ونوهت الرابطة إلى "انها تثمن الخطوات الكبيرة التي يتخذها البنك المركزي في زيادة الشمول المالي ودعم المصارف في عملها لتنويعالخدمات المصرفية، بالاضافة الى التعاون الدولي بين البنك المركزي ونظرائه من البنوك المركزي العالمية والذي يؤدي الى تطوير العلاقات بينالمصارف العراقية والاجنبية، وان هذه السياسات والاجراءات ستؤدي الى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف إلى ما يتطلع اليهالمواطن العراقي.