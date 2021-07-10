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المصارف الخاصة بالعراق تعلن منح اكثر من 100 مليار دينار قروضا سكنية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-10T06:48:48+0000
المصارف الخاصة بالعراق تعلن منح اكثر من 100 مليار دينار قروضا سكنية

شفق نيوز/ أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم السبت، منح أكثر من 100 مليار دينار قروض سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي الواحد تريليون دينار.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان صحفي اليوم، إن المصارف الخاصة تساهم بشكل كبير في دعم قطاع السكن وتخفيف الازمة على المواطنين، عبر قروض ميسرة تبلغ 100 مليون دينار تمتد على مدار 15 عاما وبفائدة 2٪ متناقصة، مشيرا إلى أن أكثر من 44 مصرفا خاصا تمنح قروضا للمواطنين لشراء وحدات سكنية.

ونوه إلى أن حجم التمويل بلغ حاليا اكثر من 100 مليار دينار، وهناك اقبال كبير من قبل المواطنين على القروض السكنية، لافتا إلى أن سياسة البنك المركزي داعمة للمواطنين اذ قام بتخفيض فائدة القروض السكنية من 4٪ إلى 2٪ تناقصية.

وبين طارق أن المواطن غير الموظف يحق له شراء وحدة سكنية في المجمعات فقط بينما الموظف يحق له الشراء في الاحياء السكنية والمجمعات الاستثمارية.

وأكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، أن المصارف الخاصة تعمل وفق المنهاج العام للدولة في انهاء ازمة السكن عبر زيادة الإقراض السكني.

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